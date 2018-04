Undichte Schraubverschlüsse, gequetschte Dichtungsringe oder ein viel zu hoher Aufwand für die Umrüstung beim Wechsel der Kanistergrößen - das sind nur einige der Ärgernisse, die Herstellern und Anwendern von Kunststoffkanistern das Leben schwer machen. Beide Zielgruppen - also sowohl die Blasform-Betriebe als auch die Abfüller von Flüssigkeiten - dürften daher hoch erfreut sein über die jüngste Innovation des Aschaffenburger Anlagenbauers. In dessen Entwicklungsabteilung entstand nämlich in den letzten Monaten eine neues Schraubkappen-Verschließsystem, das nicht nur mit hoher Prozesssicherheit punktet, sondern auch eine ungewohnte Flexibilität bietet. Das technologische Markenzeichen der vollautomatisierten Anlage ist das gelungene Tête-à-Tête von moderner Steuerungs- und Sensortechnik mit präzise regelbaren Servoantrieben. Es verleiht der Systemlösung von Getecha eine bisher nicht gekannte Feinfühligkeit und Genauigkeit im Umgang mit den Schraubkappen und Kanistern. Konkret heißt das: Weil sich das Drehmoment, das Anzugsmoment, das Drehtempo und die Umdrehungszahl der Motoren programmieren lassen, kann der Verschlussprozess sehr präzise, wiederholgenau sowie "kraftdosiert" und schonend ausgeführt werden. Letzteres spielt auch für den Funktionserhalt der PE-Dichtringe im Inneren der Kappen eine große Rolle. Dank dieser feinmotorischen Qualitäten lässt sich der neue Schraubautomat von Getecha als handhabungstechnische ...

