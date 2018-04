Notfallpatienten sollen in Deutschland künftig deutlich weniger Krankenhäuser vorfinden, die offiziell auf eine solche Situation eingerichtet sind. Die verbleibenden Notfallkliniken sollen dafür garantieren, dass sie die Patienten auch angemessen betreuen können. Das sieht ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen vor, den das Gremium am Donnerstag in Berlin fasste. Von den heute 1748 Krankenhäusern sollen künftig nur noch 1120 entsprechende Zuschläge bekommen. Somit könnten 628 Häuser aus der Notfallversorgung herausfallen./bw/DP/edh

AXC0242 2018-04-19/16:05