Auch interessant: Nach deutlichem Rückgang 2017 Kia drängt in China zurück auf die Erfolgsspur Nachdem Dongfeng Yueda Kia, der Joint-Venture-Produzent von Kia-Fahrzeugen in China, 2017 einen deutlichen Rückgang zu verkraften hatte, sind die China-Koreaner nunmehr wieder in der Erfolgsspur und peilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...