An der Wall Street haben die Anleger ihr Pulver vorerst verschossen. Der Dow Jones Industrial gab am Donnerstag im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 24 657,09 Punkte nach. Der Leitindex knüpft damit an seine geringen Kursverluste vom Vortag an, als ihm auf dem höchsten Niveau seit einem Monat die Luft ausgegangen war. Vorschusslorbeeren für die anlaufende Berichtssaison hatten ihm zu Wochenbeginn dorthin verholfen.

"Die Finanzmärkte scheinen auf beiden Seiten des Atlantiks ihren Schwung verloren zu haben", sagte ein Marktbeobachter auch mit Blick nach Europa, wo es die Anleger neuerdings ebenfalls etwas ruhiger angehen lassen. Quartalszahlen von US-Unternehmen sorgten zwar auch am Donnerstag für neuen Gesprächsstoff. Mit Licht und Schatten konnten sie dem Markt als Ganzes aber nicht mehr positiv ihren Stempel aufdrücken.

Auch die übrigen New Yorker Leitindizes zollten der jüngsten Rally ihren Tribut: Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,47 Prozent auf 2695,93 Punkte und der Technologiewerte-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,53 Prozent auf 6797,12 Zähler. Beide waren am Vortag noch etwas weiter auf neue Höchststände seit Mitte März gestiegen./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0243 2018-04-19/16:08