Hannover - Die Risikoneigung der Investoren ist nach der jüngsten Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten auch an die Bondmärkte zurückgekehrt, so die Analysten der Nord LB.Nachdem Mitte März ein deutlicher Anstieg in den CDS-Spreads zu verzeichnen gewesen sei, der zum Teil, aber nicht ausschließlich auf den Rolltermin zurückzuführen gewesen sei, würden sich die Risikoaufschläge am Markt für Kreditausfallversicherungen seit Anfang April kontinuierlich einengen. Die Spreads im iTraxx Senior Financial hätten sich um rund 10 bp auf ein aktuelles Niveau von rund 56 bp reduziert. Trotz des offensichtlich wieder verbesserten Markt-Sentiments lägen einige Neuemissionen vor allem aus dem Januar noch unter Wasser. Am Primärmarkt seien die Emittenten recht rege und so seien im April bereits über EUR 10 Mrd. Senior Unsecured Bonds emittiert worden.

