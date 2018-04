Nickelpreise explodieren buchstäblich aufgrund von Sanktionsängsten Türkei zieht Neuwahlen vor, Lira erholt sich von seinem Absturz Analyse der aktuellen Situation mit Blick auf die Charts

Zusammenfassung:Im April wurden die Märkte komplett von der Politik dominiert und das wird sich in diesen Tagen vermutlich auch nicht ändern. Selbst als sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China etwas beruhigte, führten die angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland nach einem chemischen Angriff in Syrien zu größeren Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten. Vor allem Nickel und Aluminium sind hier betroffen. Diese Situation hat auch Auswirkungen auf die Türkei, wo Präsident Erdogan vorgezogene Neuwahlen forderte, um seine Machtposition zu stärken. Dies löste wiederum eine Rallye bei der türkischen Lira aus. Nickel Der Nickelpreis verzeichnete in den letzten Tagen eine atemberaubende Rallye von 25% und erreichte ein Preisniveau von 16 Tsd. USD pro Tonne. Seit Anfang 2016 entspricht dies einer Verdoppelung. Doch woher kommt die Rallye? Die erste Etappe (nach der Erholung 2016) ist eine allmähliche Markterholung, da die Produktion nach unten angepasst wurde, die Nachfrage aus China stieg (50% der weltweiten Nachfrage, hauptsächlich für Edelstahl) und die Lagerbestände allmählich zurückgingen. Die jüngsten Preisanstiege wurden durch Gerüchte verursacht, dass die USA Sanktionen gegen das russische Unternehmen Norilsk verhängen. ...

