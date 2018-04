-------------------------------------------------------------- MEHR informationen http://ots.de/YeF7Kv --------------------------------------------------------------



Der 25. April steht in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen des Umweltschutzes: Es ist der Tag zu Ehren des Baumes. Nachhaltiges und ressourcenschonendes Handeln ist auch für den Online-Fotoservice Pixum eine Selbstverständlichkeit. Deshalb verwendet das Unternehmen für seine Produkte Pixum Fotobuch auf Premiumpapier und Pixum Foto auf Holz ausschließlich Papiere und Hölzer, die vom Forest Stewardship Council® (FSC) zertifiziert wurden. Pixum Kunden, die sich für diese Produkte entscheiden, bewahren somit nicht nur für immer ihre schönsten Erinnerungen, sondern leisten indirekt auch einen Beitrag zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung unserer Wälder.



Die internationale Non-Profit-Organisation FSC® hat sich den Schutz unserer Wälder zur Aufgabe gemacht. In diesem Zuge zeichnet das FSC® Produkte aus, die beim Rohstoff Holz höchsten ökologischen Standards entsprechen. Laut unabhängiger Prüfung erfüllen sowohl das Pixum Fotobuch auf Premiumpapier mit Heft-, Soft- und Hardcover als auch das aus Kiefernholz-Latten gefertigte Pixum Wandbild "Foto auf Holz" die strengen Anforderungen des FSC®. Beide tragen folglich das renommierte Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft.



Holger Plorin, Head of Brand Marketing bei Pixum: "Ein bewusster Umgang mit begrenzten Ressourcen gehört zu einer zukunftsorientierten Unternehmensphilosophie. Als einer der führenden Online-Fotoservices in Europa liegt uns ein nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Holz natürlich am Herzen, denn unsere Kunden wollen ihre schönsten Momente als nachhaltige Erinnerungen festhalten. Das FSC®-Siegel für diese beiden tollen Pixum Fotoprodukte ist dafür die Garantie."



Voraussetzung für die Zertifizierung ist unter anderem eine lückenlose Nachweisbarkeit der gesamten Verarbeitungs- und Handelskette vom Wald bis zum Endkunden. So soll eine ökologisch angepasste, sozial förderliche und wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung der entsprechenden Wälder gewährleistet werden. Mehr Informationen zu den FSC®-zertifizierten Produkten von Pixum gibt es unter www.pixum.de/fsc



