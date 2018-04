Betriebe mit den letzten freien Ausbildungsplätzen treffen auf Jugendliche, die noch einen suchen. Löst das die Probleme auf dem Ausbildungsmarkt? Beim Azubi-Speeddating in Düsseldorf zeigt sich, warum es schwierig ist.

Dawid hat für einen 20-Jährigen sehr genaue Vorstellungen von seiner Zukunft: Er will Elektroniker für Betriebstechnik werden und dafür eine dreijährige Ausbildung machen. Doch er will noch mehr: "400 Piepen sind mir zu wenig, deshalb vergleiche ich, wie viel die Betriebe zahlen wollen", sagt der junge Essener, der eigentlich schon eine Ausbildungsstelle gefunden hat. Vielleicht findet sich ja noch etwas Besseres. Andererseits: Drei Jahre sind schnell vorbei, also will Dawid es im Zweifelsfall nicht an 150 Euro scheitern lassen, "wenn mir der Betrieb gefällt".

Fast noch wichtiger ist: Er möchte jetzt schon eine Karriereperspektive sehen für die Zeit nach der Ausbildung. "In Familienbetrieben wird man nicht so leicht übernommen, deshalb gucke ich mir größere Betriebe an. Ich möchte später Karriere machen", sagt Dawid und steuert einen Stand an, an dem zwei Männer geduldig auf Bewerber warten.

Mehrere Hundert Jugendliche strömen an diesem Vormittag in die Hallen der Düsseldorfer Handwerkskammer zum "Azubi-Speeddating". Viele von ihnen studieren eine lange Liste, auf der sie Orientierung suchen: Rund 80 Handwerksbetriebe sind aufgelistet, geordnet nach Branchen und mit der Zahl der freien Stellen versehen. Insgesamt haben sie mehr als 190 freie Ausbildungsplätze zu vergeben. Es soll keine Resterampe sein, sondern eine niedrigschwellige Chance für Betriebe und Bewerber, zueinanderzufinden.

In der Halle zeigen sich die zentralen Probleme des deutschen Ausbildungsmarktes wie unter einer Lupe - und die Versuche, dagegen anzukämpfen, ebenso. Überall liegen Flyer und aufwendig gestaltete Broschüren: "Werde Bäcker und schaffe als Held/in der Nacht die Grundlagen für ein ausgewogenes Frühstück", steht da zum Beispiel. Oder "Warum nicht was mit Technik? Es ist ganz schön cool, sich in einer Männerdomäne zu behaupten". Auf rosa Grund soll diese Broschüre junge Frauen ansprechen. Am Ende des Tages sollen möglichst viele der Teilnehmer ihr persönliches Match gefunden haben, und wenn es erst einmal nur eine Bindung auf Zeit für ein Praktikum ist.

Dawid, dunkle Jeans, Sneaker, gemustertes T-Shirt, kurze schwarze Haare, zieht es zum Stand des Düsseldorfer Flughafens. "Während der Ausbildung lernst du alle elektrischen und elektronischen Anlagen eines Flughafens kennen", verspricht das Flugblatt dort. Es klingt nach einem Jungentraum. Der junge Mann aus Essen ist vorbereitet, nach kurzem Smalltalk legt er den potentiellen Ausbildern eine Mappe mit einschlägigen Praktikumszeugnissen vor.

Sascha Wotzke vom Flughafenteam seinerseits hofft, in diesem Rahmen noch einen Azubi für dieses Jahr zu finden. "Bei den Mathekenntnissen lasse ich noch mit mir reden", sagt er. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...