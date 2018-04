Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Stratege Sönke Niefünd blickt heute auf "Tag der Erde", der am 22. April stattfindet.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

In langen Seitwärtsphasen wie diesen, wenn der Dax jahrelang nur auf und ab pendelt, entfalten Dividenden große Wirkung. Wer sich ein Depot aus traditionell dividendenstarken Aktien zusammengestellt hat, also Titel wie BMW, Daimler, Telekom und Munich Re, fährt jährlich Renditen von mehr als vier Prozent ein.

Wer auf den gesamten Dax setzt, kommt auf Jahresrenditen von drei Prozent. Und das ganz ohne Kursgewinne, die der Dax nun schon drei Jahre nicht gebracht hat. Drei oder vier Prozent sind weit mehr, als das Sparbuch oder Staats- und Unternehmensanleihen bieten.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Ein weiteres Indiz für das prozyklische Verhalten vieler Anleger stellt in den letzten Wochen und Monaten eine hohe Nachfrage nach währungsgesicherten ETFs dar. In der Regel denken allerdings die Investoren an derartige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...