New York - An der Wall Street haben die Anleger ihr Pulver vorerst verschossen. Der Dow Jones Industrial gab am Donnerstag im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 24'657,09 Punkte nach. Der Leitindex knüpft damit an seine geringen Kursverluste vom Vortag an, als ihm auf dem höchsten Niveau seit einem Monat die Luft ausgegangen war. Vorschusslorbeeren für die anlaufende Berichtssaison hatten ihm zu Wochenbeginn ...

