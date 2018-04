Jeder will sie haben, kaum einer findet sie. Angebot und Nachfrage driften besonders im hoch spezialisierten IT-Bereich immer weiter auseinander. Wer erfolgreich rekrutieren will, muss einiges beachten.

55.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte zählte der Digitalverband Bitkom im September 2017, Tendenz steigend. Besonders Software-Entwickler werden händeringend gesucht. Doch das Angebot ist knapp. Bereiche wie Cloud Computing und Big Data sind schließlich erst seit wenigen Jahren ein Thema. Wer diese Dinge drauf hat, braucht keine Bewerbungen zu schreiben oder ein Xing-Profil haben. Wie also können Unternehmen die IT-Profis finden und im Anschluss an ihr Unternehmen binden? Personaler von SAP, Amazon, Beckhoff Automation und ein IT-Recruiting-Experte verraten ihre Tricks.

1. Wer klassisch denkt, verliert Die klassische Stellenanzeige hat ausgedient, meint Joseph Günthner von der Recruiting-Agentur Paltron. Er hat sich darauf spezialisiert, die Talente ausfindig zu machen, die ein Xing-Profil nicht nötig haben. "Diejenigen Experten, die sich aktuell in gut bezahlten Positionen mit entsprechender Verantwortung befinden, erhalten überdurchschnittlich viele Angebote", weiß Günthner, "oft ziehen sie sich dann aus Online-Kanälen zurück." Sich auf eine klassische Stellenanzeige zu bewerben, haben diese Talente gar nicht nötig. Auch über Personalberatungen finde man sie nicht. "Cyber-Security-Experten gibt es erst seit drei Jahren. Sie sind in organischen Datenbanken, die viele Personalberatungen einsetzen, nicht vorhanden", sagt er.

2. Alle Kanäle im Blick haben Die IT-Recruiting-Agentur Paltron arbeitet mit einer Software, die diverse Netzwerke und Plattformen auf der ganzen Welt scannt. Diese Weitsicht sei bei der Suche wichtig. "Deutschsprachige Fachkräfte können ja auch in den USA oder in China wohnen", sagt Günthner. Doch nicht nur die Online-Suche kann erfolgreich sein. Irgendwo tummeln sich die Talente schließlich auch in der realen Welt. Samira Ebel von Amazon verbringt regelmäßig Zeit auf Messen, Kongressen und sonstigen Veranstaltungen, denn gerade Tech-Kräfte seien gut vernetzt. Mit Vorträgen und Veröffentlichungen macht Amazon auf seine Arbeit aufmerksam. Potenzielle Mitarbeiter sollen ...

