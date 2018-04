Wenn Kliniken Notfallpatienten behandeln, bekommen sie mehr Geld von den Krankenkassen. Nun hat der Gemeinsame Bundessauschuss die Regeln verschärft.

Nach langem Hin und Her hat am Donnerstag der für den Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) eine Neuordnung der Notfallversorgung in Krankenhäusern beschlossen. 628 der 1748 Allgemeinkrankenhäuser in Deutschland erhalten danach in Zukunft keinerlei Sondervergütung der Krankenkassen mehr für die Behandlung von Notfallpatienten.

Ziel der Reform ist es, für die Patienten im Notfall eines schweren Unfalls oder einer akuten Erkrankung in Zukunft einen höheren Mindeststandard als in der Vergangenheit sicher zu stellen. Unfallopfer sollen so davor bewahrt werden, mit unter Umständen lebensgefährlichen Verletzungen von Klinik zu Klinik weiter geleitet zu werden.

So gibt es in Zukunft für die Notaufnahme einer Klinik nur dann zusätzliches Geld, wenn sie mindestens über die Fachabteilungen Chirurgie/Unfallchirurgie und innere Medizin verfügt. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass in der Notaufnahme innerhalb von maximal 30 Minuten ein Facharzt verfügbar ist. Für eine möglicherweise erforderliche Intensivbetreuung muss eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten zur Verfügung stehen.

628 oder 36 Prozent der Kliniken erfüllen diese Anforderungen ...

