Börsenmoderator Holger Scholze befragte auf der Invest 2018 auch Dirk Müller. Für den renommierten Kapitalmarktexperten ist die Situation so gefährlich wie seit vielen Jahren nicht mehr. Dabei führt er systemische Risiken in den Märkten und den Handelskonflikt zwischen den USA und China an. Hinter den Aktionen von Donald Trump stecke mehr Strategie als wir uns vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit eines heftigen Crashs sei deutlich gestiegen. Deshalb gelte: "Sicherheit first, nicht volles Risiko und Liquidität schonen!"