Ein unerklärlicher Anstieg des Index erinnert an Vorwürfe eines Whistleblowers vor zwei Monaten. Dahinter könnte ein Skandal stecken.

Es ist gerade zwei Monate her, dass ein Whistleblower die Finanzwelt aufschreckte. Der Volatilitätsindex VIX, der die erwarteten Schwankungen des S&P 500 misst, werde manipuliert, erklärte er in einem Brief. Das habe mit zu den großen Kursbewegungen im Februar beigetragen. Seitdem war es ruhig geworden. Die Materie ist komplex und konkrete Beweise fehlen. Am Mittwoch jedoch flammten die Spekulationen um eine Manipulation neu auf.

Der VIX, der auch das Angstbarometer der Wall Street genannt wird, stieg in wenigen Minuten um mehr als zehn Prozent an. Normalerweise würde der Anstieg mit starken Schwankungen des S&P 500 einhergehen. Doch der breit gefasste Aktienindex blieb ruhig.

Händler bezeichneten die Bewegung als höchst ungewöhnlich. Der Anstieg passierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...