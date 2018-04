Experten rechnen mit der stärksten Bilanzsaison seit Jahren - aber die Stimmung an den US-Börsen bleibt am Donnerstag eingetrübt.

Die laufende Bilanzsaison drängt die Anleger an der Wall Street zur Zurückhaltung. In seinem Frühhandel notierte der Dow Jones bei 24.705 Punkten 0,2 Prozent leichter. Auch der S&P 500 verlor 0,4 Prozent und lag bei 2696 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq notierte 0,5 Prozent leichter bei 7260 Zählern. In Europa gab der Dax am Donnerstag 0,3 Prozent nach und lag bei 12.560 Punkten.

"Wir müssen die ganzen Informationen erst einmal verdauen", sagte Art Hogan, Marktstratege bei B. Riley FBR in Boston. Insgesamt sehe es aber weiter gut aus. Im Schnitt rechnen Experten mit einem Gewinnanstieg von 19,4 Prozent bei den Unternehmen des S&P 500 - das größte Plus seit sieben Jahren. Unterstützung kam von der Konjunkturseite. So fiel der Konjunkturindex des Fed-Bezirks in Philadelphia mit plus 23,2 Punkten höher ...

