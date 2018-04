Von Andreas Kißler

WASHINGTON (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in einer Podiumsdiskussion beim Internationalen Währungsfonds (IWF) einen Abbau von Risiken bei den europäischen Banken als Bedingung für Debatten über mehr gemeinsame Haftung benannt.

"Was die Bankenunion angeht: Wenn wir es geschafft haben, die Risiken effektiv zu verringern, können wir anfangen, über weitere Risikoteilung zu reden", sagte Scholz bei einer Podiumsdiskussion zur Reform der Eurozone im Rahmen der IWF-Frühjahrstagung in Washington laut seinem Manuskript. "Dies ist kein Entweder/oder-Szenario", betonte Scholz in seinem auf Englisch gehaltenen Eingangsstatement. "Es kommt auf die richtige Reihenfolge an." Nur dann werde man eine Bankenunion sicherstellen können, die bei künftigen Krisen widerstandsfähiger ist.

Für Deutschland sei Europa "das wichtigste Thema auf der nationalen Agenda", sagte Scholz den internationalen Panelteilnehmern, unter ihnen Eurogruppen-Präsident Mario Centeno und Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan. Mit Blick auf die Eurozone machte der deutsche Finanzminister ein "Paradox" aus: Die Wirtschaft wachse allgemein weiter, es gebe Rekordbeschäftigung, und die Arbeitslosigkeit sei auf dem niedrigsten Stand seit 2009. "Und doch blicken viele Menschen in der Eurozone immer noch mit Sorgen in die Zukunft."

Einige der Mitgliedstaaten fühlten, dass sie nicht das Beste aus der Eurozone herausbekämen. "Als Politiker müssen wir dies angehen", forderte Scholz. "Wir wollen zeigen, dass es in der Eurozone keinen Widerspruch zwischen Strukturreformen und Solidarität gibt, zwischen gesunden öffentlichen Finanzen und Investitionen in die Zukunft, zwischen Risikoverringerung und Risikoteilung", kündigte der SPD-Politiker an. Diese widersprächen sich nicht, sondern ergänzten einander.

Berlin will aktive Rolle spielen

So seien Strukturreformen der Mitgliedstaaten entscheidend für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Europa und für die Förderung der wirtschaftlichen Konvergenz. "Aber die EU kann auch ihre Instrumente besser einsetzen, um solche Reformen zu unterstützen", hob er hervor. Scholz sprach sich dafür aus, die Ausgaben zu überprüfen und auf solche Bereiche zu konzentrieren, in denen echter europäischer Mehrwert entstehe. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) solle fortgeführt und verbessert werden, schlug er vor.

Die neue deutsche Regierung wolle "eine aktive Rolle übernehmen, um der EU und der Eurozone eine neue Dynamik zu geben", kündigte der Vizekanzler zudem an. Deutschland wolle ein Europa und eine Währungsunion, die nicht zwischen "Nord" und "Süd" gespalten sei und stattdessen "dem täglichen Leben der Menschen Mehrwert hinzufügt", sagte er.

Scholz hat bereits mehrfach "kluge" Schritte zur Vollendung der Bankenunion angemahnt und zugleich eine Fortgeltung strenger Stabilitätsregeln verlangt. Im Zentrum der Diskussion steht unter anderem die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Schritte für den Umbau des Euro-Rettungsfonds ESM und eine gemeinsame Einlagensicherung. Die Brüsseler Vorschläge werden von CDU und CSU in wesentlichen Punkten in Frage gestellt. In zwei Positionspapieren mahnen die Bundestagsabgeordneten der Union vor allem zu einer unverminderten Beteiligung der nationalen Parlamente.

