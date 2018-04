Basel - Novartis hat im ersten Quartal 2018 an die Entwicklung der vergangenen Quartale angeknüpft. Der Konzern hatte viel Licht und etwas Schatten in seiner Quartalsbilanz. So wuchs der Umsatz etwas stärker als erwartet, die Gewinnentwicklung wiederum blieb knapp hinter den durchschnittlichen Erwartungen zurück. Für das Gesamtjahr bestätigt das Pharmaunternehmen seine bisherigen Ziele.

Beim Nettoumsatz erzielte Novartis in der Berichtswährung US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 10 Prozent auf 12,69 Milliarden. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 4 Prozent, womit der Pharmakonzern sei eigenes Ziel erfüllt hat. Zu kWk sollen die Erlöse 2018 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Hierzu trug die grösste Sparte Innovative Medicines mit Erlösen in Höhe von 8,4 Milliarden (+12 Prozent in US-Dollar; +6 Prozent kWk) den Löwenanteil bei. Wie Novartis in seiner Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt, war diese Entwicklung durch Volumensteigerungen getrieben. Zu diesen hätten die beiden Mittel Cosentyx und Entresto massgeblich beigetragen.

Dabei hat aber das Schuppenflechtemittel Cosentyx die durchschnittlichen Markterwartungen mit einem Umsatz von 580 Millionen US-Dollar nicht ganz erfüllen können. Novartis-CEO Vas Narasimhan tritt Sorgen um die weitere Entwicklung ...

