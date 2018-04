Nach unseren Recherchen verflüchtigten sich nicht nur Gewinne, sondern auch Aufsichtsrat und Vorstand von Bastei Lübbe nahmen ihren Hut. Und das war nicht die einzige Aktie, vor der die BörsenWoche warnte.

Rund drei Jahre, kurz nach dem Start unseren Börsenbriefes BörsenWoche, ist es nun her, dass wir die Aktie des Kölner Verlags Bastei Lübbe (Dan Brown) in unser spekulatives Depot aufgenommen hatten. Der Kauf zählt zweifellos zu unseren gründlichsten Fehleinschätzungen, die uns binnen dreier Jahre und innerhalb von 153 Ausgaben der BörsenWoche unterlaufen sind. Doch wie sich zeigen sollte, waren wir nicht nur in der Lage, diesen Fehler mit einem rechtzeitigen Verkauf der Aktie aus dem Musterdepot zu korrigieren, sondern auch noch Wirtschaftsprüfer und Vorstand dazu zu bringen, gleich zwei Jahresabschlüsse zu korrigieren.

Vermeintlich lukrative Digitalisierungsstrategie

Doch der Reihe nach. Hereingefallen sind wir seinerzeit zunächst auf eine hübsche Digitalisierungsgeschichte des damaligen Chefs Thomas Schierack. Er wollte das Buchgeschäft in die Neuzeit retten, indem er digital ausgerichtete Töchter gründete und kaufte. Doch die neuen Unternehmungen waren schlecht geplant und mit völlig überzogenen Erwartungen überfrachtet.

Um Anleger darüber hinwegzutäuschen, schloss der Verlag zwielichtige Geschäfte mit einer britischen Briefkastenfirma ab. Sie kaufte Anteile an den Digitaltöchtern. So stiegen auf wundersame Weise die Buchwerte in der Bilanz, obwohl es operativ hinten und vorne klemmte. Dies deckten wir im Juli 2016 auf. Der damalige Chef Schierack wollte von all dem nichts wissen ("die Vorwürfe sind aus unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...