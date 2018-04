Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1952941039 Colombia Crest Gold Corp. 19.04.2018 CA1952942029 Colombia Crest Gold Corp. 20.04.2018 Tausch 10:1

CA4663911093 Jackpot Digital Inc. 19.04.2018 CA4663912083 Jackpot Digital Inc. 20.04.2018 Tausch 10:1

CA73934B1031 Powerband Solutions Inc. 19.04.2018 CA73934B4001 Powerband Solutions Inc. 20.04.2018 Tausch 4:1