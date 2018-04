Auch die niederländischen Gläubiger haben dem Verkauf des Erotikkonzerns an einen Investor zugestimmt. Viele Mitarbeiter können aufatmen.

An der Börse erreichte der Erotikkonzern Beate Uhse in besten Zeiten einen Wert von 23 Millionen Euro. Jetzt ging der abgewirtschaftete insolvente Erotikhändler zum Preis von 700.000 Euro an den Investor Robus Capital. Dem Verkauf haben am Donnerstag auch die niederländischen Gläubiger in einer Versammlung zugestimmt.

Damit ist das Unternehmen, das auch ein Stück deutsche Kulturgeschichte darstellt, in wesentlichen Teilen gerettet. Robus Capital hat sich auf notleidende Anleihen spezialisiert und ist bereits bei vielen so genannten Mittelstandsanleihen als Käufer aufgetreten. Der Investor blieb als letzter von sieben Interessenten übrig.

Robus hatte dem Erotikhändler in Deutschland und in den Niederlanden zuvor schon Massedarlehen von insgesamt 7,5 Millionen Euro gewährt und wird jetzt alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...