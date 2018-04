Die Mitarbeiter sind geschockt, die Fronten verhärtet: Der Personalabbau bei Opel könnte drastischer ausfallen als bislang bekannt.

Die Stimmung am Opel-Werk in Rüsselsheim passt so gar nicht zu diesem herrlichen Frühsommertag. Keine Wolke ist am Himmel, als Wolfgang Schäfer-Klug aus dem Werkstor mit der Nummer 60 und vor die Fernsehkameras tritt.

Schäfer-Klug ist der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Autobauers, der oberste Interessenvertreter der fast 19.000 Beschäftigten bei Opel also. Die Sonne brennt auf das graumelierte Haar des hochgewachsenen Mannes, doch was er zu sagen hat, klingt düster: "Es ist ein einmaliger Vorgang, welch brutalen Druck PSA auf die IG Metall macht", sagt Schäfer-Klug mit Blick auf den Opel-Eigentümer aus Frankreich. "Die Mitarbeiter sind geschockt."

Seit der französische PSA-Konzern (Peugeot, Citroën) den Rüsselsheimer Autobauer im August 2017 von amerikanischen Rivalen General Motors (GM) übernommen hat, hat sich einiges zusammengebraut über den Rüsselsheimern. PSA-Chef Carlos Tavares verlangte umgehend einen Sanierungsplan. Das klare Ziel: Opel soll nach fast 20 Jahren stetiger Verluste aus den roten Zahlen kommen.

PSA hatte bislang stets die Absicht erklärt, bei der Sanierung keine Werke zu schließen und unbefristete Kündigungen zu vermeiden. Aber im Gegenzug sollten alle Opel-Beschäftigten auf 4,3 Prozent ihres Lohns verzichten. "Das haben wir unter dem großen Beifall der Beschäftigten zurückgewiesen und werden es auch weiterhin nicht annehmen", sagte Schäfer-Klug.

Die Fronten, so scheint es am Donnerstag vor Tor 60, sind verhärteter denn je. "Ein solches Verhalten haben die Beschäftigten selbst unter General Motors nie erlebt", sagt Schäfer-Klug. Tags zuvor hatte sich auch ...

