Trotz aller Kritik aus der eigenen Partei: In Anwesenheit Macrons sagt Merkel, dass man weiterhin über eine gemeinsame Absicherung nachdenken müsse.

Die Bundesregierung will den Weg zu einer gemeinsamen europäischen Absicherung von Spareinlagen bei Banken nicht dauerhaft versperren. "Wir sind auch bereit, in einer vielleicht nicht unmittelbaren, aber ferneren Zukunft, ein gemeinsames Einlagensicherungssystem zu machen", sagte Merkel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin. "Aber wir wollen, dass Haftung und Risiken durchaus zusammengehalten werden", sagte sie mit Blick auf die noch vorhandenen Risiken bei nationalen Banken. Sie sei "sehr optimistisch", dass man die Bankenunion vollenden könne. Hintergrund ist die Debatte, wie weit die faule Kredite bei nationalen Banken abgebaut sein müssen, bevor eine europäische ...

