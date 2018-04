Die Salafistengruppe Dschaish al-Islam zog aus Dumayr ab - ihre Waffen ließen sie dort. Die syrische Regierung nimmt nun weitere Regionen ins Visier.

Nach ihrem Sieg über die Rebellen in Ost-Ghuta nimmt die syrische Regierung die verbliebenen Widerstandsbastionen ins Visier. Aus der etwas weiter östlich gelegenen Enklave Dumayr zogen die Kämpfer der Salafistengruppe Dschaish al-Islam ab. Das staatliche Fernsehen zeigte am Donnerstag, wie sie mit Familienangehörigen in Bussen davonfuhren. Insgesamt 5000 Personen, darunter 1500 Kämpfer, sollen in den Norden von Syrien gebracht werden. Ihre schweren Waffen gaben die Kämpfer dem Bericht zufolge auf.

In der Enklave um die Stadt Rastan bei Homs verhandelten nach Informationen der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsgruppe für Menschenrechte russische Unterhändler und Rebellen über deren Abzug. Auch in der Enklave Ost-Kalamun dränge die Armee die Rebellen zu Abzugsverhandlungen.

Den Extremisten im Gebiet von Jarmuk und al-Hadschar ...

