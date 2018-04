In der Anlage im Technologiezentrum Dresden veredelt 35PE GaAs-Wafer im Hochvakuum zu GaAs-Leistungshalbleitern. Für Prozesstechnologie, Material- sowie Bauelemente-Designs hält das Unternehmen aktuell zwölf Patente in Europa, China, Japan und den USA. Weitere Anmeldungen laufen. Gearbeitet wird nach dem Geschäftsmodell Fab-Lite, das heißt das Unternehmen realisiert inhouse die Kernprozesse und vergibt Standardleistungen an Auftragsfertiger.

Die auf diese Weise entstehenden GaAs-Dioden erfüllen die Anforderungen, ...

