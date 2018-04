Savedroid hat Medien und Anleger genarrt, um vor Finanz-Betrug zu warnen. Doch das junge Unternehmen dürfte einen hohen Preis für seine umstrittene Aktion zahlen.

Chefs von Finanz-Start-ups verstehen es meisterhaft, Aufmerksamkeit auf ihr Unternehmen zu lenken. Savedroid-Gründer Yassin Hankir ist da keine Ausnahme. Allerdings schaffen nur wenige, was ihm gelungen ist: nämlich über Nacht zum Tischgespräch zu werden. Doch der Preis, den er und sein Unternehmen dafür wohl zahlen werden, dürfte hoch sein.

Savedroid ist nach dem vorgetäuschten Abtauchen wieder am Netz und rechtfertigt sich in einem Video für sein rätselhaftes Verschwinden, das sogar an einen Finanzbetrug glauben ließ.

Das war auch so beabsichtigt. Hankir entschuldigt sich nun in einem mit Loungemusik untermalten Video für die drastische Aktion, die seinen Nutzern und Anlegern eine schlaflose Nacht bereitet hat. Er habe damit nur auf Defizite bei der Finanzregulierung hinweisen und auf diesem Weg für bessere Regeln zum Schutz von Anlegern in Kryptowährungen beitragen wollen. Savedroid hatte durch die Ausgabe sogenannter Tokens Anlegergeld eingesammelt. Bei den Einnahmen ist von bis zu 40 Millionen Euro die Rede, was doppelt so viel wäre wie die Bewertung, die Savedroid bei einer klassischen Finanzierungsrunde Anfang April 2017 erzielt hat.

Für bessere Regulierung zu werben, kann ein ...

