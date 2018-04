Bei RIB Software liegt zwischen der am 29. März erfolgten Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 und den Zahlen für das erste Quartal 2018 gerade mal ein guter Monat - denn letztere Zahlen soll es am 30. April geben. Und noch ein Termin: Am 15. Mai soll in Filderstadt die diesjährige Hauptversammlung stattfinden - in der dort namentlich passenden FILharmonie. Der Blick auf die Aktie zeigt, dass diese zuletzt kräftig zugelegt hat. So ging die Aktie alleine am Mittwoch mit einem Plus von 1,02 ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...