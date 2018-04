Ein Wechsel erscheint vielen als die Lösung aller Jobprobleme. So gelingt der berufliche Neustart.

Und dann zittert seine Hand doch noch. Soll er's wirklich wagen? Vor Peter Haase liegt sein neuer Arbeitsvertrag: Leiter für Vertrieb und Marketing bei einem Mittelständler in Sachsen-Anhalt. Erst als Haase den Stift zur Unterschrift zückt, wird ihm vollends klar, was er da gerade tut. Er stellt im Alter von 50 Jahren noch einmal die beruflichen Weichen neu, lässt sich auf neue Kollegen, neue Aufgaben, neue Herausforderungen ein. Da kann man, selbst als erfahrener Manager, schon mal kurz nervös werden.

Haase hat sich in den vergangenen 25 Jahren in einem Baustoffkonzern nach oben gearbeitet. Vertriebsmitarbeiter, Verkaufsleitung, erst regional, dann bundesweit, schließlich die Geschäftsführung eines Tochterunternehmens - er hat das gemacht, was man eine Bilderbuchkarriere nennt. Und irgendwann gemerkt, dass es noch etwas Neues geben muss für ihn. Bei einem anderen Arbeitgeber.

Die Einsicht ereilt ihn nicht. Sie beschleicht ihn. "Wenn man am Tag 12 bis 14 Stunden arbeitet, hat man kaum Gelegenheit, sich selbst zu hinterfragen", sagt Haase. Als sein 50. Geburtstag näher rückt, bemerkt er Veränderungen. Er stellt fest, dass er offener geworden ist für Neues. Malt sich aus, was er noch alles machen könnte. Und stellt sich Fragen: Will ich wirklich noch jahrelang so arbeiten? Oder kann ich meinem Berufsleben eine Wende geben?

Als die Stimmen in seinem Kopf lauter werden, rechnet Haase und listet auf. Auf der einen Seite stehen der sichere Job, das gute Gehalt, ein vertrautes Umfeld. Auf der anderen: drei berufsbedingte Umzüge in den vergangenen zehn Jahren - und das Gefühl, den Kurs seines Arbeitgebers kaum beeinflussen zu können. Haase gleicht Pro und Contra miteinander ab und beschließt: Wenn sich die Gelegenheit bietet, bin ich weg. Wenig später ist die Gelegenheit da. Bei seinem Arbeitgeber steht eine Umstrukturierung an, Haase erhält über sein Netzwerk ein Angebot - alles passt. Heute arbeitet er im direkten Austausch mit der Inhaberfamilie, kann strategisch entscheiden und seine Zeit selbstständig einteilen. "Glücklichsein im Tun", nennt er das.

Auf der Suche nach dem Sinn

Glaubt man einer Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Group, wären viele Deutsche gerne wie Peter Haase. 46 Prozent der im Jahr 2017 Befragten planten in den folgenden zwölf Monaten einen Jobwechsel. 23 Prozent wollen mehr verdienen, 17 Prozent fühlen ihre Leistungen nicht wertgeschätzt, 14 Prozent leiden unter einem schlechten Arbeitsklima. Sosehr sich die Motive unterscheiden, eine Hoffnung verbindet alle: Der neue Job soll neues Glück bringen - denn wer im Beruf zufrieden ist, ist es meist auch im Privatleben. "Eine Tätigkeit auszuüben, die Sinn stiftet und die Bedürfnisse befriedigt, macht zufriedener und gesünder", sagt Guido Hertel, Psychologieprofessor der Universität Münster. Eine Tätigkeit, bei der man nicht nur Lebenszeit gegen Euro eintauscht. Sondern die das Gefühl vermittelt, etwas leisten, bewirken, anreichern zu können - nicht zuletzt sich selbst. Andernfalls wird Arbeit zum Ärgernis. Dann zur Last. Und schließlich zur Qual.

"Arbeit ist inzwischen ein entscheidender Faktor, ob wir in unserem Leben glücklich werden oder nicht", bestätigt Johannes Lober, Geschäftsführer des Instituts für Philosophie und Leadership an der Münchner Hochschule für Philosophie. Ähnliches fand die Soziologieprofessorin Jutta Allmendiger vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2016 in ihrer Vermächtnisstudie heraus. Sie wollte von mehr als 3000 Befragten wissen, welche Werte den Deutschen besonders wichtig sind - und welche sie gerne an nachfolgende Generationen vermachen wollten. 86 Prozent gaben an, dass es für sie wichtig ist, zu arbeiten. 90 Prozent würden zukünftigen Generationen empfehlen, den Job ernst zu nehmen.

Und weil sich viele Angestellte nicht in ihr Berufsschicksal fügen wollen, einen gelingenden Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben erstreben, weil sie als Fachkräfte stark nachgefragt sind und weniger denn je nach einer linearen, homogenen Erwerbsbiografie streben, prüfen sie heute eher früher als später Exit-Optionen. Stellen sich bloß zwei Fragen: Macht ein Jobwechsel wirklich glücklich? Und wie stelle ich fest, dass es an der Zeit ist, zu gehen?Wer mit Menschen spricht, die ihre Karriere glücksstiftend verändert haben, mit Beratern, die ihnen dabei geholfen haben und mit Forschern, die sich dem Thema wissenschaftlich widmen, dem wird klar: Die eine Antwort gibt es nicht. Jeder Jobwechsel ist eine Investition, die nicht nur monetär, sondern vor allem seelisch Rendite abwerfen soll. Und eine Investition ist mit Risiken verbunden. Geht man an die Karriereveränderung aber mit Sorgfalt heran, wird sie nicht zum Blindflug ins Chaos. Und in der Regel auch belohnt.

Nachbars grüne Wiese

Der eine wird zu schlecht bezahlt. Den anderen langweilt die tägliche Routine. Ein weiterer verträgt sich nicht mit Chef und Kollegen. Gleichzeitig scheint es, als seien ähnliche Positionen bei der Konkurrenz gesegnet: mit höheren Gehältern und spannenderen Aufgaben in besserer Gesellschaft. Wer würde da nicht gern zum Überläufer?

Nicolas von Rosty kennt diese Sichtweisen. Der Deutschlandchef der Personalberatung Spencer Stuart spricht täglich mit Klienten über deren berufliche Perspektiven und Wechselwünsche. Dabei hat er zwei Erkenntnisse gewonnen. Erstens: "Nachbars Garten ist immer grüner als der eigene." Und zweitens: "Wenn ein Jobwechsel durch Weglaufen motiviert ist, rate ich ab."

Von Rosty rät seinen Klienten daher: Sei dir über die Motive deines Wechselwillens im Klaren, bevor du deine Ambitionen vorantreibst! Was genau stört Dich? Woran mangelt es? An Anerkennung? Am Geld? An einer Herausforderung? Lässt sich der Mangel beheben, etwa durch ein Gespräch mit dem Vorgesetzten? Und würde der angestrebte Wechsel die eigene Lage und Befindlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...