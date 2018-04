Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 12.567 Punkte. Auf die Stimmung drückte der weitere Anstieg der Ölpreise, die Nordseesorte Brent notiert so hoch wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. In der Folge legten auch die Renditen deutlich zu. Und schließlich hielten sich die Anleger auch wegen des kleinen Terminbörsenverfalls am Freitag zurück.

Das Interesse sei groß, den Markt bis zum kleinen Verfall am Freitag unter bestimmten Marken zu halten, hieß es. Im DAX steht vor allem die 200-Tage-Linie im Blick. Aktuell verläuft sie bei 12.661 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über die vielbeachtete Marke wäre laut Marktanalysten ein starkes positives Signal.

Nach roter Laterne nun das gelbe Trikot - Continental auf Erholungskurs

Größter Gewinner waren Continental, am Mittwoch nach der Gewinnwarnung noch der größte DAX-Verlierer. Sie erholten sich um 2 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass die Gewinnwarnung vor allem das Reifengeschäft betroffen habe, nicht aber den wichtigeren Technologiebereich.

Siemens zogen im Windschatten von ABB um 1,5 Prozent an. Bei dem schweizerischen Konkurrenten brummte im ersten Quartal der Auftragseingang, das stützte auch Siemens.

Auf der anderen Seite fielen Lufthansa wegen des hohen Ölpreises um 1,3 Prozent. Infineon gaben nach einem schwachen Ausblick von Taiwan Semiconductor um 2,1 Prozent nach. Der Ausblick drückte im TecDAX Dialog Semiconductor um 4 Prozent und Siltronic um 5,1 Prozent. Der TecDAX verlor 1,0 Prozent.

Gut für Gea (+3,4 Prozent) werteten Händler den Ausstieg des Finanzvorstandes Helmut Schmale. Dies sei ein positives Signal, weil es zeige, dass Bewegung in den Gea-Vorstand komme. "Ein CFO ist natürlich kein Entscheider, der unternehmerische Weichen stellt", sagte ein Analyst: "Aber der Markt will im Moment einfach sehen, dass Bewegung in die offensichtlich nicht mehr tragfähigen Strukturen von Gea kommt".

Zooplus nach Zahlen stark

In der dritten Reihe des deutschen Markts stiegen Zooplus um 8,7 Prozent. "Der Umsatzanstieg liegt noch über den höchsten Erwartungen", sagte ein Händler mit Blick auf die erzielten 26 Prozent im Quartal. Gewinnkennziffern veröffentlicht Zooplus erst mit dem kompletten Quartalsbericht im Mai. Cewe Stiftung gewannen mit einer Kaufempfehlung durch Berenberg 5 Prozent.

Nach einer Platzierung fielen Hellofresh um 10,6 Prozent auf 11,90 Euro. Rocket Internet hat 12,2 Millionen Aktien zu 12,30 Euro je Aktie bei institutionellen Anlegern platziert. Der Mutter fließen damit rund 150 Millionen Euro zu. Rocket Internet gaben um 2,7 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,0 (Vortag: 85,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,75 (Vortag: 3,68) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.567,42 -0,19% -2,71% DAX-Future 12.566,50 -0,32% -2,83% XDAX 12.557,89 -0,25% -2,36% MDAX 26.020,67 -0,08% -0,69% TecDAX 2.638,76 -1,01% +4,34% SDAX 12.360,63 +0,13% +3,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,13 -88 ===

