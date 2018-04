Es wird eng für die Kreuzfahrtindustrie. In den Häfen beliebter Ziele können längst nicht mehr alle Schiffe anlanden. Die Kritik an der Umweltbelastung wächst. Jetzt steuert ein neuer Schiffsriese Alaska an.

Als wolle sie das Meer spiegeln, reckt die "Norwegian Bliss" am Bremerhavener Kai den bunten Bug voran. Eine in Blautönen gehaltene Darstellung von Rochen, Orcas und Blauwalen zeigt am Rumpf, was die Gäste künftig von ihrer Kabine, einem der zahlreichen Freiluftrestaurants oder dem Aussichts-Deck aus zu sehen hoffen: Meerestiere.

Alaska: das klingt nach Eiseskälte, Eisbergen und wenig Leben an Land - aber umso mehr unter Wasser. Gerade einmal 740.000 Menschen wohnen im am dünnsten besiedelten Bundesstaat der USA. Wenn die "Norwegian Bliss" nach ihrer Überführung von Papenburg über Eemshaven, Southampton und New York demnächst von Seattle aus ablegt, bringt sie 4000 Passagiere und gut 1500 Mitarbeiter bis hoch nach Skagway.

Der Kreuzfahrttourismus in dem an Kanada grenzenden Bundesstaat stößt damit in eine neue Dimension vor. Und die Bliss macht nur den Auftakt. Im Jahr 2019 möchte dann die Linie Royal Carribean mit der "Ovation of the Seas" sogar 5000 Passagiere in die Region bringen. Bislang legen vor allem Schiffe mit halb so hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...