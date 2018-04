Trump demütigt seinen Verbündeten Japan - beim Thema Handel denkt er nur an Amerika. Die anderen Handelspartner der USA können von dem Fall lernen.

Auf dem Golfplatz sind sie ein Paar. Doch bei Handelsfragen hört die Freundschaft zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem japanischen Verbündeten Shinzo Abe auf. Nicht einmal Abes Fähigkeit, Trumps Ego zu streicheln, hilft. Dies demonstrierten die beiden Verbündeten in den vergangenen zwei Tagen auf ihrem Gipfeltreffen in Trumps Golfresort Mar-a-Lago.

"Das Mittagessen war schwierig", verriet Trumps Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow den Medien am Donnerstag. Auch auf der abschließenden Pressekonferenz versuchten beide Seiten erst gar nicht, Einigkeit zu demonstrieren, wo es keine gab. Stattdessen bewies Trump einmal mehr, dass er beim Thema Handel nicht zwischen Freund und Feind unterscheidet, sondern nur Amerika kennt.

Zwar einigten sich beide Seiten, in einem neuen Rahmen über "freien, fairen und gegenseitig nutzbringenden Handel" zu sprechen. Dies ist die kodierte Formulierung Trumps, unter der er Länder mit hohem Bilanzüberschuss im US-Handel wie Japan, Deutschland, Südkorea und China zu Zugeständnissen zugunsten Amerikas zwingen will. In Japans Fall lag das Plus 2017 bei 68 Milliarden US-Dollar. Doch bereits über die Stoßrichtung der Gespräche konnten beide Seiten sich nicht wirklich annähern.

Japan wirbt weiter darum, dass die USA dem multilateralen Abkommen beitreten, das Trump im Wahlkampf noch als "Vergewaltigung" der USA beschimpft und gleich am dritten Tag seiner Amtszeit verlassen hatte: das transpazifische Partnerschaftsabkommen TPP. Trumps Vorgänger Barack Obama wollte darin die USA mit elf Pazifikanrainern zu einem großen Wirtschaftsblock verbinden, um Chinas wachsenden wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Asien einzuhegen. Die Position Japans sei, "dass das TPP ...

