Starwood-Manager Keegan Viscius schiesst via Interview in der heimischen Immo-Konsolidierung nach. "Die Tatsache, dass wir keine Offerte für S Immo vorgelegt haben, heißt nicht, dass wir andere Optionen ausschließen", sagte er zu Reuters, wie Medien berichten. Und ergänzt: "Wir schauen uns weiter nach Gelegenheiten in Europa um." Wie berichtet, wurden am Mittwoch die Angebotsunterlagen für Teil-Übernahmen von CA Immo und Immofinanz veröffentlicht. (cp)

