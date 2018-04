Während aktuell über möglicherweise geschönte Zahlen bei der Arbeitsplatzsicherheit bei Tesla berichtet wird, bringt Elon Musk seine neueste Idee voran. Nach E-Auto und Raketen mit Passagieren könnte es jetzt unter die Erde gehen, wie das Handelsblatt berichtet. 100 Millionen Dollar soll Musk in sein Hyperloop-Unternehmen Boring investiert haben, 13 weitere Millionen kommen von Dritten. Kern seines neuestes Vorhaben: Der Tesla-Gründer will Menschen in Tunnelsystemen in Hochgeschwindigkeit unter ... (Achim Graf)

