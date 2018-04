Die Alphabet (Google) Aktie hat im ersten Quartal 2018 eine Korrektur verzeichnet, die aber noch nicht beendet werden konnte. Grund dafür war weniger die Erwartung an konservative Ergebnisse, sondern die generelle Schwäche im Technologiesektor. Charttechnisch betrachtet bleibt die Aktie dennoch im primären Aufwärtstrend. Kurse oberhalb von 1.160 US-Dollar je Aktie dürften auf das Ende des Korrekturtrends hindeuten. In der nächsten Woche wird Google am Montag die Ergebnisse per erstes Geschäftsquartal ... (David Iusow)

