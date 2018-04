Mannheimer Morgen zu den neuen Regeln für Bio-Ware Überschrift: Richtiger Schritt Kurioserweise hat sich die Bio-Branche lange gegen das gewehrt, was nun kommen wird: ein drastisch verschärftes Bio-Siegel. Dabei ging es der EU-Kommission nicht nur um mehr Rechtssicherheit für die Erzeuger, sondern auch um das Vertrauen des Verbrauchers. Verschiedene Zwischenfälle, bei denen Rückstände von Pestiziden ausgerechnet in Bio-Produkten gefunden worden waren, hatten den Ruf ramponiert. Dass die gestiegene Nachfrage von den Öko-Bauern in den 28 EU-Staaten nicht mehr befriedigt werden konnte und der Handel deshalb Produkte aus Nicht-EU-Ländern mit niedrigeren Standards zukaufte, tat noch ein Übriges. Das Europäische Parlament hat jetzt ein Regelwerk verabschiedet, das aus einem Dickicht an einzelnen Bestimmungen mit etlichen Ausnahmen ein einheitliches Gesetzeswerk macht. Ihm liegt vor allem ein Gedanke zugrunde: Nicht mehr nur die Bauern sind verantwortlich für die Bio-Ware, die schließlich im Verkaufsregal landet, sondern auch die weiterverarbeitenden Betriebe und der Handel selbst. Das war der richtige Schritt, um für Transparenz und Klarheit zu sorgen. Die Mitgliedstaaten müssen nun dafür sorgen, dass diese Kette auch systematisch kontrolliert und somit sichergestellt wird, dass auch wirklich Bio drin ist, wo Bio draufsteht. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2018 13:48 ET (17:48 GMT)