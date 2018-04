The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.04.2018



ISIN Name



CA1952941039 COLOMBIA CREST GOLD CORP.

CA4663911093 JACKPOT DIGITAL

CA73934B1031 POWERBAND SOLUTIONS INC.