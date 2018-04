Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Sportartikelhersteller Peak hat einen Durchbruch bei der Anwendung der 3D-Drucktechnik erzielt. Die weltweit ersten Volleyballschuhe aus dem 3D-Drucker machten ihr Debut auf dem diesjährigen All-Star-Game der chinesischen Volleyball-Liga. Sie wurden von Peak Sport CEO Xu Zhihua mit Ding Xia, Mitglied der olympischen Volleyballmannschaft, präsentiert.



Volleyball ist ein Sport, der hohe Sprungkraft erfordert, ob beim Aufschlag, Baggern, Flughecht oder Angriff. Die Spieler führen vielfältige Sprungbewegungen aus, und eine ausgezeichnete Polsterung ist extrem wichtig. Nach einer Befragung von VolleyballspielerInnen hat Peak die gesammelten Daten mit Volleyballerkenntnissen wie den Bedürfnissen und dem Können der Spieler zusammengeführt und mittels 3D-Technologie einen brandneuen Schuh entwickelt. Mithilfe von SLS-Lasertechnik und einem extrem leichten und flexiblen TPU-Pulver, das auf die Schuhsohle gedruckt wird, hat Peak eine überragende Polsterung erzielt. Mit dieser eleganten Performance-Kollektion von 3D-Volleyballschuhen kann Peak einen echten Fortschritt bei der Volleyballbekleidung für sich verbuchen.



Als eine der weltweit ersten Marken, die 3D-Technologie auf Sportschuhe anwendet, arbeitet Peak seit 2014, als es Produktkonzepte auf Basis von 3D-Druck einführte, mit den modernsten 3D-Drucksystemen. Im Mai 2017 präsentierte Peak Chinas ersten Laufschuh "FUTURE I" aus dem 3D-Drucker in begrenzter Auflage. Im August 2017 brachte Peak mit dem "DH III 3D Edition" zusammen mit NBA-Star Dwight Howard den weltweit ersten Basketballschuh aus dem 3D-Drucker auf den Markt. "Dieser Schuh ist herkömmlichen Basketballschuhen weit überlegen. Ich spüre ganz deutlich die 3D-Drucksohle, und das Seitenteil aus Oberleder bietet überragenden Tragekomfort", sagte Howard.



"Innovation bringt neue Produkte hervor und ist die Grundlage für Peaks internationale Expansion", sagte Xu Zhihua, CEO von Peak Sports. Nach der erfolgreichen Herstellung von Schuhen aus dem 3D-Drucker und 3D-Basketballschuhen entschied sich Peak, diese neue Technologie auf den Volleyballsport anzuwenden. Nach einer Phase kontinuierlicher Produktinnovation und internationaler Marktentwicklung hat sich Peak auf dem Weltmarkt als aufstrebender Sportartikelhersteller etabliert.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679234/Peak_Sport_3D_Print ed_Volleyball_Shoes.jpg



