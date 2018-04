Genua, Italien (ots/PRNewswire) -



Esaote SpA (https://www.esaote.com/), führend auf dem Gebiet der biomedizinischen Geraete ? insbesondere in den Bereichen Ultraschall, spezieller MRI und Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses ? gibt den Abschluss des Erwerbs seines Aktienkapitals durch ein Konsortium führender chinesischer Investoren bekannt. Das Konsortium setzt sich aus bedeutenden Unternehmen der Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie aus Investmentfonds zusammen, die über beträchtliche Erfahrung in diesem Bereich verfügen.



Als Folge dieses Eigentümerwechsels wird Esaote in einer stärkeren Position sein und die Möglichkeit haben, seine Entwicklungspläne und insbesondere seine Wachstumsprojekte in China zu beschleunigen. Zusätzlich Esaote profitiert von der derzeitigen weltweiten Präsenz und der weit verbreiteten Vertriebsnetzen der neuen Aktionäre und verlässt sich dabei auf die vollständige Komplementarität seiner Produkte mit denen des Konsortiums. Wesentliche Synergien ergeben sich auch durch den Vertrieb der wichtigsten Produkte des Konsortiums auf den internationalen Märkten, in denen Esaote tätig ist.



Das Konsortium besteht ausYufeng Capital (einem führenden Private-Equity-Fonds, der von Jack MA und David YU gegründet wurde), Wandong (Chinas größtem börsennotierten Hersteller medizinischer Geräte), Shanghai FTZ Fund (Chinas erstem Freihandelszone-Fonds), Tianyi (einer Investmentgruppe, die sich auf den Gesundheitssektor konzentriert), Yuyue (der Holdinggesellschaft des größten medizintechnischen Herstellers von Homecare in China) und Kangda (einem führenden OEM-Hersteller und Distributor von medizinischen Bildgebungsgeräten).



Im Rahmen der Vereinbarung, deren Bedingungen bereits am 7. Dezember 2017 bekannt gegeben wurden ( siehe Pressemitteilung vom 7. Dezember (https://www.esaote.com/uploads/tx_esaotenews/press-release- esaote-new-ownership-07-Dec-2017.pdf) und den Newsletter vom 19. April (https://www.esaote.com/fileadmin/user_upload/Download/Newslett er_19April2018.pdf)), wird Esaote weiterhin als unabhängiges internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Italien (Genua) und F&E und Produktionsstätten in Italien (Genua und Florenz) und den Niederlanden (Maastricht) operieren.



Moelis & Company fungierte als exklusiver Finanzberater des Konsortiums. Freshfields Bruckhaus Deringer fungierte als Rechtsberater des Konsortiums.



Die Aktionäre von Esaote wurden von Rothschild als Finanzberater unterstützt, während Ares Life Sciences, als Hauptaktionär von Esaote, von Legance - Avvocati Associati als Rechtsberater unterstützt wurde.



Esaote wurde von Bonelli Erede als Rechtsberater unterstützt.



