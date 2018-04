Die russische Panzerfabrik Kurganmaschsawod steht vor der Insolvenz. Auch der russische Staat als Eigentümer konnte den Niedergang nicht stoppen.

Russlands einziger Hersteller von Schützenpanzern steht vor der Pleite: Der Chef der russischen Staatsholding Rostec, Sergej Tschemesow, hat die russische Regierung um die Erlaubnis gebeten, die Panzerfabrik Kurganmaschsawod in der Uralgroßstadt Kurgan zu schließen.

In einem Brief an den für die Rüstungsindustrie zuständigen Vizepremier Dmitri Rogosin fordert Tschemesow die Einleitung eines Bankrottverfahrens gegen die Panzerschmiede.

"Die bestehende finanzielle und wirtschaftliche Lage der Kurganmaschsawod AG und der davon abhängigen Unternehmensgruppe ist kritisch", begründete der 65-jährige Top-Manager in dem Schreiben.

Laut Tschemesow hat das Werk im Jahr 2017 bei der Erfüllung des staatlichen Rüstungsauftrags einen Verlust von sieben Milliarden Rubel (knapp 100 Millionen Euro) erlitten. Darüber hinaus habe die Fabrik die Fristen für die "Fertigstellung von Gerät im Rahmen eines Exportvertrags mit einem ausländischen Klienten" verstreichen lassen und sei auch bei der Erfüllung des Rüstungsauftrags ...

