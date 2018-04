Credit Suisse hebt Fraport auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 86 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fraport von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 86 Euro angehoben. Steigende Markterwartungen dürften der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung ein Ende setzen, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er liegt mit seiner Schätzung für den Vorsteuergewinn des Frankfurter Flughafenbetreibers für 2018 um 5 Prozent über dem Konsens.

Warburg Research senkt Hapag-Lloyd auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Hapag-Lloyd nach dem jüngsten Kursanstieg der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39,00 auf 36,50 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Profil der Großreederei erscheine ihm nun nicht mehr ansprechend, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei zuletzt vorsichtiger geworden mit Blick auf die Wachstumsaussichten in der Container-Schifffahrt.

Berenberg hebt Cewe auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Cewe von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 99 Euro angehoben. Nach der seit 2017 unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vergleich zum SDax erschienen die Papiere des Fotodienstleisters langsam unterbewertet, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwischenzeitlich hätten einige externe Faktoren auf dem Wachstum gelastet, doch sollte das Geschichte sein. Cewe habe eine starke Marktstellung und positive Wahrnehmung bei den Kunden, die sich in Form hoher Preise kapitalisieren lasse.

RBC Capital startet Puma mit 'Underperform' - Ziel 355 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat die Puma-Aktien mit "Underperform" und einem Kursziel von 355 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller habe in den vergangenen Jahren einen großartigen Job gemacht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er befürchte nun aber eine Verlangsamung des Wachstums in einem spätzyklischen Branchenumfeld. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei eher negativ und die Mittelfristziele des Managements ambitioniert.

NordLB senkt Ziel für Continental AG auf 230 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach einer Prognosesenkung des Autozulieferers und Reifenherstellers von 240 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nur rund sechs Wochen nach Veröffentlichung des Ausblicks für 2018 komme dies überraschend, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun gehe es vor allem um die Neugliederung des Konzerns.

Commerzbank senkt Ziel für MTU Aero Engines auf 160 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für MTU von 170 auf 160 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Gründe für die Zielsenkung seien eine geringere Bewertung der Konkurrenz sowie gesunkene Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerkbauers, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Goldman hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 33,30 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 31,50 auf 33,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Aufgrund voraussichtlich etwas besserer Ergebnisse als ursprünglich erwartet habe er die Prognose für das Nettoanlagevermögen je Aktie erhöht, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick der Immobiliengesellschaft begrenze aber die Schätzungen.

Commerzbank hebt Ziel für Zooplus nach Zahlen auf 148 Euro - Hold

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Zooplus nach einer Analyse der Umsatzentwicklung im ersten Quartal von 140 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Onlinehändler für Haustiefbedarf habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstagmittag. Allerdings werde das Wachstum mit hohen Investitionen erkauft. Der Wettbewerb scheine hart zu bleiben.

Morgan Stanley hebt Ziel für Amazon auf 1550 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Amazon von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im vergangenen Jahr 1,5 Prozent Marktanteil im US-Bekleidungsgeschäft hinzugewonnen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Gewinne gingen zulasten des stationären Einzelhandels. Im laufenden Jahr werde Amazon wohl zur Nummer eins im Bekleidungshandel in den USA.

Barclays hebt Ziel für Intel auf 60 US-Dollar - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel vor Zahlen von 55 auf 60 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit positiven Zahlen des US-Halbleiterbranche im ersten Quartal, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sorge, dass viele Endmärkte bereits nahe an ihrem Zenit seien, dürften bleiben. Die Intel-Aktie zähle jedoch nach der Nummer eins, Marvell Technologies, zu seinen Favoriten für 2018. Wegen des wahrscheinlich an Stärke gewinnenden Server-Wachstums habe er das Kursziel hochgesetzt.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0318 2018-04-19/21:35