Speakeasy informiert über den aktuellen Stand des Verfahrens zur Erteilung einer Herstellerlizenz und über den Ausbau von Rock Creek

Vancouver, B.C., 19. April 2018 - Speakeasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand der Antragstellung im Hinblick auf die Erteilung einer Zulassung als lizenzierter Produzent nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) durch Health Canada zu informieren.

Das Unternehmen hat sein umfangreiches Unterlagenpaket zum Nachweis der ordnungsgemäßen Errichtung seiner Aufzuchtanlage mit 10.000 Quadratfuß Nutzfläche bei Health Canada eingereicht. Health Canada hat den Erhalt bestätigt und prüft derzeit die eingereichten Unterlagen. Dies ist der letzte Schritt auf dem Weg zur Gewährung einer Herstellerlizenz gemäß Abschnitt 35 der ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations). In diesem Paket sind Dokumentationen, detailliertes Foto- und Videomaterial, Planungsunterlagen sowie Unterlagen zum Nachweis der Produktlagerung, Sicherheit, Zugangskontrolle und Datenerfassung enthalten. Zum aktuellen Zeitpunkt kann keine Garantie hinsichtlich des zeitlichen Rahmens der Begutachtung und der daran anschließenden möglichen Erteilung einer Herstellerlizenz abgegeben werden.

Speakeasy freut sich außerdem bekannt zu geben, dass mit der zweiten Ausbauphase zur Errichtung einer modernen Innenanlage auf 80.000 Quadratfuß Grundfläche samt Aufzucht- und Extraktionsbereichen sowie Genlabor begonnen wurde. Im Rahmen der Ausbauphase werden drei Gebäude mit 27.000 Quadratfuß Grundfläche für das Aufzuchtteam von SpeakEasy errichtet, das in der Lage sein wird, eine Ertragsmenge von mehr als 10.000 Kilogramm pro Jahr zu produzieren.

Wir sind mit der Zusammenarbeit mit Health Canada sehr zufrieden und schätzen die aufgeschlossene Haltung der Behörde und die zeitgerechte Beantwortung der von uns eingereichten Unterlagen. In unseren Bemühungen, die aktuelle Phase zu erreichen, haben uns die Kommune und Bevölkerung von Rock Creek maßgeblich unterstützt, und wir möchten ihnen für ihre Geduld und ihre wertvolle Unterstützung danken. Wir freuen uns schon darauf, unsere Aktionäre und Interessenten über die Fortschritte im Hinblick auf unseren ACMPR-Antrag zu informieren und unsere Anlage zu erweitern.

Weitere Informationen über das Antragsverfahren für lizenzierte Produzenten sind auf der Webseite von Health Canada erhältlich.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Aussagen), zu denen auch solche zählen, die anhand von Begriffen wie prognostizieren, glauben, planen, schätzen erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnlichen Ausdrücken - soweit sich diese auf das Unternehmen oder seine Unternehmensführung beziehen - zu erkennen sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln die aktuellen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen sowie verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden.

Aussagen zu den Plänen der zukünftigen Anlagenerweiterung oder zum Antrag auf Erteilung einer ACMPR-Lizenz sind zukunftsgerichtete Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwer vorauszusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem der Nichterhalt der behördlichen Genehmigungen, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensführung basieren, kann nicht garantiert werden, dass die Aussagen sich als richtig herausstellen oder das sich die Erwartungen oder Schätzungen der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse erfüllen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung der zukunftsgerichteten Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens zu verlassen.

