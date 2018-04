Andersen Global erweitert seine Präsenz in Portugal durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in Porto ansässigen Anwaltskanzlei CNA - Curado, Nogueira Associados (CNA). Die Hinzunahme von CNA als Kooperationspartner von Andersen Global ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens in Europa.

Das CNA-Team steht unter der Leitung der Gründungspartner Luisa Curado, Teresa Nogueira und Carla Malhão, die die Firma im Jahr 2005 gegründet hatten. "Wir haben erkannt, dass Andersen Global das Engagement für Transparenz, Verantwortung und erstklassigen Kundendienst mit uns teilt, und diese Wertvorstellungen stimmen nicht nur mit unseren überein, wir wissen auch die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Fachleuten zu schätzen und sind uns über die entsprechenden Vorteile für unsere Klienten im Klaren", erklärte Teresa. "Darüber hinaus sind wir hocherfreut, Teil einer international tätigen Steuer- und Anwaltskanzlei zu sein."

Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, fügte hinzu: "Das Team von CNA passt hervorragend zu unserer Organisation, und Luisa, Teresa und Carla bringen die Erfahrung und Wertvorstellungen mit, die auch weiterhin eine maßgebliche Rolle bei unserer Entwicklung eines nahtlosen professionellen Dienstleistungsmodells spielen werden. Die Hinzunahme von CNA ergänzt unsere bestehende Kanzlei in Lissabon und bietet ein weiteres Standbein auf der iberischen Halbinsel, während wir unsere Geschäftstätigkeit in diesem Teil der Welt ausbauen."

Die Firma wird weiterhin Rechtsberatung im In- und Ausland in einem breiten Spektrum von Bereichen wie Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Steuerverfahren, Recht an geistigem Eigentum, Schiedsverfahren und öffentliches Recht, anbieten. CNA ist auf zahlreiche Sektoren spezialisiert, darunter Automobilindustrie, Wasser und Abfallentsorgung, Elektronik und IT, Energie und Umwelt, Immobilien und Tourismus, Gesundheitswesen, Mode, Transport und Logistik sowie Nahrungsmittel und Getränkeindustrie.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 91 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

