In Hamburg feiert sich die Werbebranche selbst - und prämiert die besten Kampagnen. Zu den Siegern gehört ein Adidas-Schuh - und ein Newcomer.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind die Lieblinge der deutschen Werbebranche. Nach dem Spot "Is mir egal", in dem der inzwischen verstorbene Sänger Kazim Akboga rappend durch die Waggons zog, feiert jetzt ein eigenwilliger Turnschuh im Muster der Konfetti-gesprenkelten Bahnsitze kreative Erfolge.

Beim diesjährigen Wettbewerb des Art Directors Club (ADC) Deutschland in Hamburg bekam der BVG-Sneaker, von dem 500 Stück hergestellt wurden, die höchste Auszeichnung, einen Grand Prix in der Kategorie Werbung. Der Clou an dem Schuh: In der Zunge des limitierten Sammlerstücks ist ein BVG-Jahresticket eingestickt. Kreativer Erfinder des BVG-Turnschuhs ist die Agentur Jung von Matt.

Für Stephan Vogel, Präsident des ADC und im Hauptberuf Kreativchef der Agentur Ogilvy, ist der BVG-Turnschuh ein gutes Beispiel, wie "aus einem hässlichen Konfettimuster und einem trivialen Ticket ein Kultgegenstand" werden kann. Der Sneaker mache aus einer Schwäche eine Stärke. "Das Hässliche ist so lange Tabu, bis einer den Mut hat, es umzukehren", meint Vogel. Dann habe es ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit dem Konfetti-Turnschuh folgt Jung von Matt einem lang gehegten Wunsch vieler Werber: Sie wollen schon frühzeitig in die Produktentwicklung eingebunden werden und nicht am Ende einer Kommunikationskette stehen. Nicht nur Ogilvy-Kreativchef Vogel setzt sich dafür ein, auch Vordenker wie Amir Kassaei, Kreativchef der Agentur DDB, propagiert diese Idee.

In dieser Woche feierte die kreative Branche in Hamburg ihr alljährliches Hochamt. Etwa 7000 kreative Arbeiten aus der deutschen Kommunikationswelt konkurrierten um die goldenen, silbernen oder bronzenen Nägel - so heißen die Auszeichnungen, die der ADC vergibt. 27 Fachjurys, in denen insgesamt ...

