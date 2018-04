Die Open Society Foundation des US-Milliardärs George Soros schließt ihr Büro in der ungarischen Hauptstadt. Nun will die Organisation eine Filiale in Berlin eröffnen.

Die Stiftung des ungarisch-stämmigen US-Milliardärs George Soros schließt Medienberichten zufolge ihr Büro in Budapest und will stattdessen eine Filiale in Berlin eröffnen. Der Umzug sei für den Sommer geplant, berichtete die österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...