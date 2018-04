Grundig, Europas einziger Vollsortimenter im Bereich der Unterhaltungselektronik, definiert das Küchendesign mit seiner jüngsten hochmodernen Küchentechnologie und seinem atemberaubenden Design abermals neu.

ENTDECKEN SIE EINE NEUE FEINSCHMECKER-WELT MIT DEM GOURMET CHEF BACKOFEN VON GRUNDIG

Der Gourmet Chef Backofen von Grundig erhebt Kochen zum Kunstwerk und lässt köstliche Mahlzeiten leichter gelingen als jemals zuvor. Die Verbindung von intuitivem Design und innovativer Backofen-Technologie vereinfacht das Kochen und ermöglicht ein weniger aufwendiges Reinigungsverfahren, inspiriert zu kulinarischer Kreativität und fördert außergewöhnliche Ergebnisse. Ausgestattet mit hochmodernen Technologien und Sensoren werden die Nutzer in die Lage versetzt, die Temperatur ihrer Gerichte exakt zu steuern, wobei sie sich stets darauf verlassen können, dass sie die besten Resultate erzielen werden. Hierzu gehören ein Hochtemperatur-Feuchtigkeitsfühler, ein Temperaturregelungssensor und ein BLDC-Motor, eine integrierte Kamera und eine Mehrpunkt-Sonde zur Kontrolle des Gargutes. Die Reinigung im Anschluss an Ihre kulinarischen Kreationen könnte nicht bequemer gelingen, da der Backofen mit modernster Selbstreinigungstechnologie, einschließlich Wasser- und Hochdruckdampfreiniger, ausgestattet wurde.

Das elegante und ausgeklügelte Gourmet Chef Design geht Hand in Hand mit modernster Kochtechnologie. Hierzu gehört ein 7-Zoll-Touch TFT Display, das den Nutzer in die Lage versetzt, die internen intelligenten Funktionen des Ofens zu steuern, um Überwachung und Abstimmung des Kochprozesses bequem gestalten zu können. Die Nutzer können von dem umfassenden Funktionsangebot des Gourmet Chef Backofens in Form von Rezeptvorschlägen und 75 automatischen Programmen profitieren, die von professionellen Küchenchefs für spezifische Gerichte konzipiert wurden.

GRUNDIG FLEXISMART IHRE PERSÖNLICHE SOUS-DE-CHEF-KÜCHE

Der FlexiSmart Induction Hob von Grundig ist in der Lage, mithilfe von Sensortechnologie das Kochen zu übernehmen. Ausgestattet mit der neuesten Sensor- und Glaskeramik-Technologie, wurde das 80-cm-FlexiSmart Induction Hob konzipiert, um die Nutzer zu unterstützen, in ihren eigenen vier Wänden Gerichte in Restaurant-Qualität zu kreieren. Die Nutzer können mithilfe eines intuitiv zu bedienenden Touchscreen-TFT-Monitors durch ein AutoCook-Menü navigieren und erhalten auf diese Weise Zugang zu einer Vielzahl von Rezepten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Mit der Möglichkeit, die exakte Temperatur einsehen und abstimmen zu können, werden die Nutzer unterstützt, bessere Kochergebnisse zu erzielen und Unglücksfälle, wie ein Überschwappen oder verbrannte Gerichte, zu vermeiden. Kreiert als erstes Induktionskochfeld "unter Vakuum" können sich die Nutzer ganz ihrem Kochvergnügen widmen, während sich das FlexiSmart Induction Hob um die Einzelheiten kümmert.

VUX (VIRTUAL USER EXPERIENCE) INTERFACE VON GRUNDIG

Das VUX-Interface (Virtual User Experience) verfügt über alle Voraussetzungen, um die Küchenarbeit vollständig zu revolutionieren. Im Rahmen der Wiedereinführung im vergangenen Jahr mit der neuesten Spitzentechnologie verwandelt das System eine gewöhnliche Arbeitsfläche nun in eine interaktive und stylische Steuerungseinheit, die sich zu einem Muss für moderne Küchen entwickelt hat.

Mithilfe eines Projektors in der Dunstabzugshaube, der seine Bilder auf der Küchenarbeitsplatte abbildet, verschmilzt die äußerst ausgeklügelte Steuerungseinheit nahtlos mit der Arbeitsfläche, wobei alle physischen Knöpfe und Schalter nicht länger benötigt werden, um schließlich eine hygienischere und leicht zu reinigende Oberfläche zu schaffen, die an das Stilbewusstsein appelliert.

Die neueste Generation des VUX Hub von Grundig bietet nun ein intelligenteres Interface mit höherer Auflösung, unsichtbarem Induktionskochfeld, kabelloser Steuerung kleinerer Küchengeräte und einer größeren Zahl von Kochzonen als jemals zuvor

FRISCHE UND KÜHLUNG INDIVIDUELL GESTALTET

Frische und Kühlung besitzen dank der Professional Design Built-In Refrigerators von Grundig eine neue Heimat. Mit seinem Edelstahl-Innenraum verkörpert der professionelle Kühlschrank ein Konzept von Symphonie und Harmonie und verbindet dies mit makelloser Eleganz, für die der Name Grundig steht. Ausgestattet mit der CustomFresh+ Technologie, verfügt der Professional Design Refrigerator von Grundig über spezielle Fächer mit einstellbarem Temperaturbereich, sodass die Nahrungsmittel dreifach länger frisch bleiben als in herkömmlichen Kühlschränken. Nutzer, die gute Bewirtung mögen, werden auch das große Fassungsvermögen und den eingebauten Weinkühler zu schätzen wissen.

Der Professional Design Refrigerator ergänzt die neue Einbaukühlschrank-Serie der Marke, die entwickelt wurde, um den Ansprüchen an moderne Küchenästhetik gerecht zu werden.

EINBAU-DUNSTABZUGSHAUBEN-SERIE VON GRUNDIG

Elegant im Design, bietet die Premium-Dunstabzugshauben-Serie von Grundig das einzigartige Induction Air System, eine raumsparende Innovation, die ein Induktionskochfeld mit einer Abzugshaube in einem einzigen Gerät vereint. Da die Küchendesigner die Möglichkeit erhielten, sich von dem herkömmlichen "Abzugshaube über Kochfeld"-Modell zu lösen, bietet diese Innovation den Nutzern nun eine sauberere und zugleich äußerst moderne Ästhetik für ihre Küchen.

Die Einbau-Dunstabzugshauben-Serie von Grundig bietet eine beeindruckende A+ Energiebewertung und unterstützt die Regelung des Energieverbrauchs in den eigenen vier Wänden durch das Angebot außergewöhnlicher Ventilationslösungen. Zur Vermeidung von Nahrungsmittelgerüchen nutzt die Kühlschrank-Serie eine berührungsempfindliche Steuerungs-LED-Anzeige mit einer einzigartigen Funktion, die Geräusche minimiert und dem Produkt ein Geräuschpegel-Qualitätszertifikat der Stufe A bescheinigt.

EIN REINIGUNGSSYSTEM, UM JEDEN WINKEL ZU ERREICHEN

Die neueste Geschirrspül-Technologie von Grundig, das innovative Corner Wash System, gewährleistet, dass jeder Essensrest von der Geschirroberfläche makellos beseitigt wird. Angetrieben von einem dreifachen Sprüharm und speziell entwickelten Sprühdüsen, gewährleistet das Corner Wash System, dass kein Winkel ausgelassen wird und alle Essensreste gründlich beseitigt werden, selbst hartnäckige Verschmutzungen.

Die neueste Geschirrspüler-Serie von Grundig bietet einen einzigartigen Geschirrspüler mit Geruchsbeseitigungsfunktion. Ausgestattet mit der IonFresh Technologie von Grundig werden schlechte Gerüche ohne schädliche Gase oder Chemikalien beseitigt, um den Nutzern ein gesundes, glückliches Zuhause zu bieten.

VERNETZUNG MIT IHRER INTELLIGENTEN HAUSTECHNIK

Da Grundig aus seiner Innovationskraft besondere Stärke ziehen kann, ist das Unternehmen nun bestrebt, eine intelligente und nachhaltige Zukunft für die nächsten Generationen zu hinterlassen. Grundig unterhält eine Partnerschaft mit Amazon, um die Verbraucher mit denjenigen Haushaltsgütern auszustatten, die sie benötigen wann immer sie Gebrauch von ihnen machen möchten. Die Partnerschaft schließt eine Beteiligung am Dash Replacement Service (DRS) von Amazon ein. Dies bedeutet, dass die vernetzten Geschirrspüler von Grundig nun in der Lage sind, Spülmittel und Klarspüler stets automatisch nachzubestellen, wenn die Verbraucher sie benötigen. Die Nutzer werden in die Lage versetzt, ihre Grundig HomeWhiz Haushaltsgeräte mithilfe von Amazon Alexa zu steuern, indem sie diese Geräte an- und ausschalten, den Backofen vorheizen und den Fortschritt des Waschvorgangs durch eine einfache Anfrage überwachen können.

Die HomeWhiz App von Grundig ermöglicht die Steuerung der Grundig Produkte mithilfe eines Tablet-PCs, Telefons oder Smart-TV-Geräts. Dies bedeutet, dass die Nutzer ihre Haushaltsgeräte überwachen und steuern können, unabhängig vom Ort, an dem sie sich gerade aufhalten. HomeWhiz versetzt die Nutzer in die Lage, etwa ihre Waschprogramme oder Abzugshaubeneinstellungen zu ändern und zu überwachen sowie stets Alarme zu erhalten.

Die Nutzer können zudem individuelle Einstellungen wählen, ein digitales Ökosystem erstellen, das zu ihren jeweiligen Lebensstilen passt, und mithilfe von Program Download zahlreiche Programme herunterladen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

ÜBER GRUNDIG

Grundig ist Teil von Arçelik A.S., einem der führenden Unternehmen innerhalb der international tätigen Koç-Gruppe, einem Fortune-Global-500-Unternehmen. Da Grundig seit über 70 Jahren auf dem Markt etabliert ist, kann es nun dank seiner qualitativ hochwertigen Produkte und seines kundenorientierten Ansatzes auf eine 90%ige Markenbekanntheit auf dem deutschen Markt verweisen. Seit dem Eintritt in den deutschen Markt für weiße Ware im Jahr 2013 entwickelte sich Grundig zum einzigen Vollsortimenter Europas im Bereich der Unterhaltungselektronik. Die Marke bleibt ihren Markenattributen treu, darunter die deutsche Tradition, Benutzerfreundlichkeit und elegantes Design, Umweltbewusstsein, hohe Standards und Qualitätskontrollen. Mit einem Portfolio von mehr als 500 unterschiedlichen Produkten von OLED-TV-Geräten, mobilen Audiogeräten, Haarstyling-Geräten, Vakuum-Reinigern und Küchengeräten bis hin zu Backöfen, Geschirrspülern und Waschmaschinen bietet die Marke Lösungen für jeden Raum einer modernen Wohnung. Zu den Auszeichnungen von Grundig zählen die Product Design, Red Dot Design und Plus X Awards. Die Marke sammelte zahlreiche bedeutende Auszeichnungen von Stiftung Warentest, einem führenden globalen Prüfinstitut in Deutschland und von Trusted Reviews, einer unabhängigen britischen Prüforganisation. Die Grundig Produkte werden hauptsächlich in eigenen Produktionsstätten in Europa gefertigt und in mehr als 65 Ländern rund um den Globus vermarktet.

