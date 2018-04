New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani hat sich dem mit der Russland-Affäre betrauten Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump angeschlossen. Dies teilte Trumps persönlicher Anwalt Jay Sekulow am Donnerstag mit.

Rudy Giuliani (73), Ex-Bürgermeister von New York und Trump-Anhänger, soll das Anwaltsteam des US-Präsidenten in der Russlandaffäre verstärken. "Rudy ist großartig. Er ist schon lange mein Freund und er will diese Angelegenheit zum Wohl unseres Landes schnell klären", sagte Präsident Donald Trump in einer in der Nacht zum Freitag verbreiteten Erklärung des Weißen Hauses.

Giuliani erklärte, er wolle ...

