Grundig, Europas führender Vollsortimenter für Unterhaltungselektronik, freut sich, den Michelin-Sternekoch und gastronomischen Leiter Massimo Bottura als ersten Markenbotschafter des Unternehmens bekanntgeben zu dürfen.

Massimo Bottura and Hakan Bulgurlu at Food for Soul Fundraising dinner (Photo: Grundig)

In seiner neuen Rolle als offizieller Markenbotschafter von Grundig wird Bottura eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um die gemeinsame Vision im Hinblick auf Qualität, Innovation und Kultur zu fördern und dabei zu helfen, Zuhause und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Der Chefkoch und Besitzer von Osteria Francescana, der von der New York Times als eines der einflussreichsten kreativen Genies der Welt anerkannt ist, wird seine Kenntnisse über Essen und Künste einbringen und zusammen mit Grundig eine Reihe von Haushalts- und Verbrauchsgeräten entwerfen. Die maßgeschneiderten Geräte, die von seiner Leidenschaft für Musik und Kunst beeinflusst sind, werden später im Jahr herausgebracht und die neuste Technologie und Innovation aufweisen, gepaart mit dem edlen Design, für das Grundig bekannt ist.

Der Botschafterposten wurde bei der "Respect Food"-Veranstaltung von Grundig bekanntgegeben, die die von Bottura gegründete, kulturelle Vereinigung "Food for Soul" unterstützt. "Food for Soul" möchte Gemeinschaften über Gemeinschaftsküchen, die sogenannten "Refettorios", dazu befähigen, das globale Problem der Lebensmittelverschwendung ins Bewusstsein zu rücken.

Die Veranstaltung, die in dem exklusiven Castello Sforzesco in Mailand stattfand, hat dazu beigetragen, auf "Food for Soul" aufmerksam zu machen und Gelder zur Unterstützung zukünftiger Projekte zu sammeln. Unterstützt wurde die Veranstaltung von renommierten Chefköchen, die live ihre Kochkünste unter Beweis stellten, darunter Andrea Berton (Berton, Mailand), Enrico Cerea (Da Vittorio, Bergamo), Carlo Cracco (Cracco in Galleria, Mailand), Antonio Guida (Silk, Mandarin Oriental Hotel Mailand), Giancarlo Morelli (Pomiroeu, Monza), Matias Perdomo (Contraste, Mailand) und Viviana Varese (Alice Eataly, Mailand

Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, dem Mutterunternehmen von Grundig, sagte zur Partnerschaft:

"Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit gehen für uns bei Grundig Hand in Hand und stehen im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Unser Antrieb ist es, das Leben der Menschen besser zu machen und Zuhause und die Welt durch unsere Produkte und Projekte zu einem besseren Ort zu machen. Ein weltweit renommierter Chefkoch, wie Massimo, der diese Leidenschaft und diesen Ethos teilt, ist der ideale Markenbotschafter für uns. Unser Ingenieurteam freut sich darauf, bei der Entwicklung hochwertiger und innovativer Produkte eng mit Massimo zusammenzuarbeiten."

Massimo Bottura, Michelin-Sternekoch und Gründer der kulturellen Vereinigung "Food for Soul" sagt:

"Ich freue mich darauf, Seite an Seite mit Grundig an neuen Ideen zu arbeiten, um Projekte und Produkte zu entwickeln, die wirklich einen Unterschied machen können, und Lösungen zu finden, die unser Zuhause und unsere Welt zu einem besseren Ort machen."

Über "Food for Soul"

"Food for Soul" ist eine kulturelle Organisation, die von dem Chefkoch Massimo Bottura gegründet wurde und gegen die Lebensmittelverschwendung kämpft, um die soziale Integration und das Wohlbefinden jedes Einzelnen zu fördern. Die Organisation begann während der Expo2015 mit dem Refettorio Ambrosiano in Mailand. Danach wurden Projekte in Brasilien (Refettorio Gastromotiva) sowie Modena (Social Tables Ghirlandina) und Bologna (Social Tables Antoniano) in Italien gestartet und vor kurzem in Paris (Refettorio Paris). Die einzelnen Projekte haben das gemeinsame Ziel, überschüssige Lebensmittel in Zusammenarbeit mit Künstlern zur Schaffung ansprechender Essensbereiche zu nutzen und schutzbedürftigen lokalen Gemeinschaften Mahlzeiten zu servieren.

www.foodforsoul.it

Über Grundig

Grundig ist Teil von Arçelik A.S, dem führenden Hersteller von Haushaltsgeräten der Koç Group, einem Fortune Global 500-Unternehmen. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung auf dem Markt der Haushaltselektronik ist Grundig für seine hochwertigen Produkte und den kundenorientierten Ansatz bekannt geworden. Bei seinem Eintritt in den Markt der weißen Ware wurde Grundig zu dem einzigen Vollsortimenter für Unterhaltungselektronik Europas. Die Marke bleibt ihren Markenattributen treu, darunter ihr deutsches Erbe, benutzerfreundliches und elegantes Design, Umweltbewusstsein, hohe Standards und Qualitätskontrolle. Mit einem Portfolio von über 500 unterschiedlichen Produkten von OLED-Fernsehern und mobilen Audiogeräten über Hairstyling-Geräte, Staubsauger und Küchengeräte bis hin zu Öfen, Spülmaschinen und Waschmaschinen bietet die Marke eine Lösung für jedes Zimmer des modernen Zuhause. Grundig hat unter anderem die Auszeichnungen Product Design Award, Red Dot Design Award und Plus X Award erhalten. Die Marke hat hervorragende Kritiken von Stiftung Warentest und Trusted Reviews, einer unabhängigen britischen Testorganisation, erhalten. Grundig-Produkte werden überwiegend an eigenen Produktionsstandorten in Europa hergestellt und in über 65 Ländern weltweit vermarktet.

Über "Respect Food"

Bei Grundig fühlen wir uns dafür verantwortlich, den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung anzuführen. Um die Welt daran zu erinnern, Lebensmittel nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern sorgsam zu behandeln. Denn der Respekt gegenüber Lebensmitteln ist die einzige Möglichkeit, unsere Erde zum bestmöglichen Zuhause zu machen. Als globale Marke mit einem starken Umweltbewusstsein setzen wir uns mit der Initiative "Respect Food" für die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ein. Unsere Initiative "Respect Food" soll jeden dazu inspirieren, gegen Lebensmittelverschwendung zu kämpfen, und zeigen, wie der Verschwendung in der Küche mit innovativen Produkten begegnet werden kann. "Respect Food" unterstützt und entwickelt mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und setzt sich international ein, um das Bewusstsein zu erhöhen und den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zu fördern.

Jeder sollte die verfügbaren Lebensmittelressourcen respektieren, um sie verantwortungsbewusst zu genießen. Deshalb hat sich Grundig dazu verpflichtet, Produkte mit innovativen Technologien zu entwerfen, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern und gleichzeitig eine geringere Verschwendung von Ressourcen sicherstellen können.

www.respectfood.com

