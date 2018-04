"Handelsblatt" zur Stimmung in der SPD vor dem Parteitag:

"Wo ist eigentlich Andrea Nahles, die sich in Bonn zur Parteichefin wählen lassen will? Viele in der Partei stellen sich schon die Frage, ob Nahles Angst hat, einen Fehler zu machen. Zu verdenken wäre es ihr nicht. Die Stimmung in der SPD ist fragil. Aus dem Umfragekeller sind die Sozialdemokraten noch lange nicht heraus. Die Sozialdemokraten reden immer davon, sie wolle die Lebenswirklichkeit der Menschen verbessern. Das Thema innere Sicherheit wird aber nur mit spitzen Fingern angefasst. Als würden sich die Facharbeiter nicht vor Einbrüchen, Diebstählen und Gewalt auf den Straßen fürchten. Da weiß eine Partei nicht, was die Bürger wollen. Eines müsste der SPD dabei auffallen. Mit ihrem derzeitigen Kurs steckt sie bald im Überlebenskampf."/ra/DP/he

