"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU/Besuch Macrons in Berlin:

"(.) Der Widerstand, auf den hierzulande vor allem Macrons Ideen für die Währungsunion stoßen, versuchte er mit der Formel zu überspielen, man müsse sich in erster Linie über das Ziel einig sein. Da macht er es sich ein bisschen einfach. Das Ziel lautet: ein stabiler Euroraum; außer den eingefleischten EU-Feinden stellt das doch niemand in Frage. Strittig ist, ob der Weg dorthin über Strukturreformen oder Transfers führt. Macron hat in Berlin noch einmal klar gemacht, dass er auf Letzteres nicht verzichten will, er nennt es Solidarität. Und da ist man eben doch wieder schnell bei Themen wie einem eigenen Haushalt für den Euroraum. Die Kanzlerin hat dafür bisher keine Begeisterung erkennen lassen (.). Die Debatte über die Weiterentwicklung der EU ist noch lange nicht zu Ende."/yyzz/DP/he

AXC0016 2018-04-20/05:35