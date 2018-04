Der russische Botschafter in Deutschland hat die Bedeutung des deutsch-russischen Verhältnisses hervorgehoben. "Wir sind strategische Partner in Europa, und von unseren bilateralen Beziehungen hängt sehr, sehr viel ab für das allgemeine Klima und die Stabilität", sagte Sergej Netschajew der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Der Diplomat kritisierte dem Bericht zufolge ferner eine "auffallende Russophobie in einigen Mitgliedstaaten" der EU. Der Militärangriff westlicher Staaten auf Ziele in Syrien hatte eine Debatte nach sich gezogen, wie man Russland in der Syrien-Krise an den Verhandlungstisch bekommt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht Deutschland in einer besonderen Mittlerrolle gegenüber Russland./seb/DP/zb

