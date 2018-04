Düsseldorf (ots) - Um die Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf ist ein neuer Streit entbrannt. Dies berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe). Die Bundespolizei habe die Sicherheitsfirma Kötter angewiesen, "Bereitschaftspausen" ihrer Mitarbeiter zusätzlich zu den regulären Pausen zu unterlassen. Das bestätigte Kötter gegenüber der "Rheinischen Post". Als Ergebnis befürchtet die Gewerkschaft Verdi nun neue Engpässe bei den Gepäckkontrollen. "Ohne diese Pause werden Mitarbeiter leichter krank und unkonzentriert", sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. "Neue Engpässe im Sommer bei den Sicherheitskontrollen kann ich nicht ausschließen", sagte er der Redaktion.



Die Bundespolizei relativierte den Streit. Kötter-Leute dürften gerne weiter kleine Pausen machen, wenn weniger zu tun sei, sagte ein Sprecher der "Rheinischen Post".



